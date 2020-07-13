Carmelo Anthony, son haliyle görenleri şaşırttı

Melo gearing up for the NBA restart 👀 pic.twitter.com/D1pr8gLBrM



— NBA on TNT (@NBAonTNT) July 13, 2020

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony'nin, NBA'in oynanmadığı dönemde önemli bir kilo kaybına uğradığı görüldü.Geçmişte olması gereken kilodan biraz yukarda olmasıyla bilinen Anthony, Orlando'da ekstra ince göründü. Blazers veteranı,dönüştü.Blazers, Anthony'nin Orlando'da geçmişteki gibi oynamasını bekliyor. Batı'da sekizinci playoff sıralamasını yakalamak için Portland ekibi, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Sacramento Kings ve San Antonio Spurs'den daha iyi bir derece yakalaması gerekiyor.Sekiz sıralama belirleyici maçta Blazers, sırasıyla Memphis Grizzlies, Boston Celtics, Houston Rockets, Denver Nuggets, LA Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Brooklyn Nets'e karşı oynayacak. Portland'ın ilk maçı 31 Temmuz'da Memphis'e karşı olacak.Sezon Mart ayında askıya alınmadan önce Anthony, Blazers formasıyla 15.3 sayı, 6.3 ribaund ve 1.6 asist ortalaması yakalıyordu.