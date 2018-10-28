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Carmelo Anthony: "Geçen sezonu unutun! Bu takım farklı"

Carmelo Anthony, Houston Rockets'ın sezona 5 maçta 1 galibiyet ile başlamasını yorumladı.

Carmelo Anthony, takımı Houston Rockets'ın sezona 5 maçta 1 galibiyet ile başlamasını değerlendirdi.

ESPN'e konuşan Carmelo Anthony'nin sözleri şu şekilde:

"Savunmada nasıl oynamamız gerektiğini öğrenmeye çalışıyor. Bu sezonki takım, kesinlikle geçen sezonki takımdan çok daha farklı. Bence takım olarak, şu an elimizde ne var ve neleri çok iyi yapabiliriz diye düşünmek gerekiyor.

Birçok oyuncu geçen sezon bu takımda değildi ve şimdi kendi kimliğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Böylece daha da ileri gidebiliriz."




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