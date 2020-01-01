Carmelo, 7 numaraya dönmek istiyor!

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, bu sezon Trail Blazers ile 7 numaralı formayı giyme üzerine düşünmekle paylaştı.



Anthony, KGW TV'den Orlando Sanchez'e Portland'ın 7 numarayı giymesine izin verirse çok sevineceğini söyledi:



"Portland bana 7 numarayı verirse mutlu olurum. Çok sevinirdim. Bunun için bir dilekçeye hazırlamamız. 7 numaraya ihtiyacım var."



Anthony, NBA'deki 17 yıllık kariyeri boyunca iki numara gösterti: 15 (Denver Nuggets ile) ve 7 (New York Knicks ile). Lisede ise Anthony 22 numarayı gösterti.



Üç numara da Blazers tarafından emekli edildiğinden ötürü, Melo geçen sezon 0 numarayı giymeyi seçmişti.



