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Carmelo, 7 numaraya dönmek istiyor!

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, bu sezon Trail Blazers ile 7 numaralı formayı giyme üzerine düşünmekle paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, bu sezon Trail Blazers ile 7 numaralı formayı giyme üzerine düşünmekle paylaştı.

Anthony, KGW TV'den Orlando Sanchez'e Portland'ın 7 numarayı giymesine izin verirse çok sevineceğini söyledi:

"Portland bana 7 numarayı verirse mutlu olurum. Çok sevinirdim. Bunun için bir dilekçeye hazırlamamız. 7 numaraya ihtiyacım var."

Anthony, NBA'deki 17 yıllık kariyeri boyunca iki numara gösterti: 15 (Denver Nuggets ile) ve 7 (New York Knicks ile). Lisede ise Anthony 22 numarayı gösterti.

Üç numara da Blazers tarafından emekli edildiğinden ötürü, Melo geçen sezon 0 numarayı giymeyi seçmişti.


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