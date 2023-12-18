NBA'in eski süperstarlarından Carmelo Anthony, Los Angeles Lakers'ın 2022'deki 'süpertakımının' başarısız olmasının sebeplerini açıkladı.



Anthony kısa süre önce "7PM in Brooklyn" isimli podcast'inin son bölümünde, 2021-22 sezonunda beklenen başarıya ulaşamamış olan Lakers kadrosu hakkında konuştu.



Hall of Fame kariyerini Lakers'ta sonlandırmış olan Anthony, saha dışında harika bir kimyaya sahip olmalarına rağmen takımın saha içinde karşılaştığı zorlukları anlattı:



"Saha dışında sahip olmanız gereken kimya, sahada olup bitenler hakkında çok şey anlatır. Örneğin, Lakers'ta saha dışındaki kimyamız harikaydı ve orası bir süpertakım olarak kabul ediliyordu.



Saha dışında mükemmeldik, harika zaman geçiriyorduk. Ama sahaya çıktığımızda, bazen işin içinden çıkamadığımız oluyordu. 'Durum böyle mi? Sistem mi sorun? Problem nedir?' diyorduk ve sürekli çözüm bulmak için uğraşıyorduk. Fakat bu çözümün ne olabileceğini asla öğrenememiştik."



2021-22 sezonunda Lakers hayal kırıklığı yaratan bir sezonla karşı karşıya kalmış, beklentilerin altında kalmış ve playoffları kaçırmıştı. Sakatlıklar sezon boyunca Lakers'ı rahatsız etmiş, özellikle de yıldız oyuncular LeBron James ve Anthony Davis'in sakatlıkları sebebiyle uzun süre kenarda olmaları, takımın ritim bulmasını ve çeşitli maç içi alışkanlıklarını oluşturmasını engellemişti.





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