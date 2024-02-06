Carlos Vinicius'tan transfer süreciyle ilgili itiraf!

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Bandırmaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Carlos Vinicius'tan transfer süreciyle ilgili itiraf!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2024 23:08
Son güncelleme 06 Şubat 2024 23:09
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Bandırmaspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Carlos Vinicius yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. İlk maçımız, ilk gol. Kendi taraftarımızla birlikte olduk. Takım arkadaşımla bir sevinç yaptık, çok mutluyum." dedi.

Tete ile ilgili Vinicius, "Gelmeden önce Tete'nin burada olduğunu düşünerek geldim. Gol sevinci daha önceden düşündüğümüz bir şeydi. Golü attım ve bunu yapabildik." ifadelerini kullandı.

Carlos Vinicius transfer süreciyle ilgili, "Hızlı gelişen bir süreç oldu. Şehri bile görmeye fırsatım olmadı. Takım arkadaşlarım sıcak bir şekilde karşıladı. Sezonun geri kalanını iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery