Carlos Vinicius, Brezilya'ya dönebilir!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Fulhamlı Carlos Vinicius'a ülkesinden talip çıktı.
UOL'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Corinthians, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
FULHAM'IN İSTEDİĞİ RAKAM
Ayrılığa sıcak bakan Fulham'ın oyuncu için 3-4 milyon euro bandında bir ücret istediği yazıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
29 yaşındaki Vinicius, Monaco, Tottenham, Benfica, Napoli, PSV gibi önemli takımlarda forma giydi. Geçen sezon Galatasaray'da 14 maça çıkan Brezilyalı, 2 gol ve 1 asist yaptı.
UOL'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Corinthians, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
FULHAM'IN İSTEDİĞİ RAKAM
Ayrılığa sıcak bakan Fulham'ın oyuncu için 3-4 milyon euro bandında bir ücret istediği yazıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
29 yaşındaki Vinicius, Monaco, Tottenham, Benfica, Napoli, PSV gibi önemli takımlarda forma giydi. Geçen sezon Galatasaray'da 14 maça çıkan Brezilyalı, 2 gol ve 1 asist yaptı.