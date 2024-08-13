Carlos Vinicius, Brezilya'ya dönebilir!

Brezilya ekibi Corinthians, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Fulhamlı Carlos Vinicius'u transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Carlos Vinicius, Brezilya'ya dönebilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2024 15:13
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 15:15
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Fulhamlı Carlos Vinicius'a ülkesinden talip çıktı.

UOL'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Corinthians, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

FULHAM'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Ayrılığa sıcak bakan Fulham'ın oyuncu için 3-4 milyon euro bandında bir ücret istediği yazıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

29 yaşındaki Vinicius, Monaco, Tottenham, Benfica, Napoli, PSV gibi önemli takımlarda forma giydi. Geçen sezon Galatasaray'da 14 maça çıkan Brezilyalı, 2 gol ve 1 asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery