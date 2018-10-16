Carlos Vela'nın başı transeksüel modelle derde girdi

Meksikalı transeksüel model Alejandra Salinas, Los Angeles FC takımının yıldız futbolcusu Carlos Vela'nın kendisine mesaj atıp görüşmeye çağırdığını iddia ettikten sonra ortalık karıştı.

Vela, sert bir şekilde iddiaları yalanlarken Alejandra Salinas, Vela'nın kendisine mesaj attığını ve Meksika'nın Guadalajara şehrinde kendisiyle buluşmak istediğini belirtti. Salinas, aynı zamanda transeksüel olduğunu Vela'nın da bildiğini kaydetti. Vela'nın da iddialar nedeniyle kötü günler geçirdiği iddia edildi.



EVLİ VE ÇOCUKLU

Kariyerinde Arsenal, Real Sociedad gibi takımların da formasını giyen 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu, İspanyol gazeteci Saioa Canibano ile evli ve bir çocuğu var.

















