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Carlos Tevez'den Trabzonspor'un eski golcüsüne rest

Geçtiğimiz günlerde oynanan Boca Juniors - Junior Barranquilla karşılaşmasında Carlos Tevez ile Teofilo Gutierrez arasında geçmişten gelen polemik tekrar gün yüzüne çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Carlos Tevez'den Trabzonspor'un eski golcüsüne rest
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06 Mayıs 2018 16:20
Boca Juniors'ın yıldız futbolcusu Carlos Tevez, seramoni sırasında Junior Barranguilla forması giyen Teofilo Gutierrez'in elini sıkmadı.

Gutierrez, River Plate formasını terlettiği sırada Boca Juniors taraftarları tarafından adeta 'sabıkalı' ilan edilmişti. 

Formasını giydiği Arjantin ekibine bağlılığı ile bilinen Tevez'in ise, bu sebeple Kolombiyalı futbolcu ile selamlaşmadığı belirtildi. 

34 yaşındaki Carlos Tevez bu sezon Boca forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol 2 asistlik performans sergilerken, Gutierrez Junior Barranguilla'da 8 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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