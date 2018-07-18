Carlos Tevez'den Lionel Messi itirafı

Arjantinli futbolcu, Milli Takım kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağı merakla beklenenhakkında konuştu.Messi ile konuştuğunu ve ona ihtiyaçları olduğunu söylediğini belirten Tevez, yıldız futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Tevez, Lionel Messi için ''Messi'nin kendisini düşünmesi lazım. Kendine uygun bir proje olmazsa ve mutlu hissetmezse Arjantin'i şampiyon yapamaz. Onu mutlu ve rahat hissettiremedik. Messi'ye ihtiyacımız var çünkü Arjantin'in ruhu o. Futbol oynadığı süre boyunca da bunun böyle devam etmesi gerekiyor. Messi'ye dinlenmesini ve rahat olmasını söyledim. İleride de saha içinde ona çok ihtiyacımız olacak.'' sözlerini kullandı.Lionel Messi, 2016 yılında Arjantin Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklamış, ardından devam etme kararı almıştı.