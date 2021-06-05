Carlos Tevez Boca Juniors'tan ayrıldı ve emekliliğini açıkladı

Arjantinli yıldız Carlos Tevez efsanesi olduğu Boca Juniors'tan resmen ayrıldığını ve emeklilik kararını açıkladı.



Tevez yaptığı açıklamada artık futbola konsantre olmakta zihnen zorlandığını belirterek bırakma zamanının geldiğini söyledi. 37 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, " Boca'dan ayrıldım. Bugün resmen emekli olduğumu açıklıyorum. Zihinsel olarak odaklanmakta son zamanlarda çok zorlandım. Üç ay sonra birden kalkıp futbola dönmek istediğimi söyleyebilirim ancak bu Boca formasıyla olmayacak." sözlerini kullandı.



Carlos Tevez fiziksel olarak bir sorun yaşamadığını ancak zihinsel olarak yorgun olduğunu belirttiği açıklamasında, "Bir daha asla %120 olarak konsantre olamayacağımı bildiğim için bu kararı verdim. Aksi olabilseydi zaten vermezdim. Son Racing maçından sonra bir kaç gün kendi kendime konuştum ve kararımı verip kulübe ilettim" diye konuştu.



Futbola Boca Juniors altyapısında başlayan Tevez, sahada yaptıkları kadar kariyeri boyunca astronomik sözleşmeler, transferler ve sansasyonel geçişler yaparak da konuşuldu. Sırasıyla Corinthians, West Ham, Manchester united, West Ham, Manchester City, Juventus, Shanghai Shenhua maceralarının ardından 2018'de yeniden Boca Juniors'a geri dönmüştü.

