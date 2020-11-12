Carlos Sainz: "Türkiye GP'sini çocukken izlerdim"

McLaren takımının İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, Formula 1 yarışı öncesi heyecanını paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Carlos Sainz: 'Türkiye GP'sini çocukken izlerdim'
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12 Kasım 2020 18:46
McLaren takımının İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, İstanbul Park'ta yıllar sonra gerçekleşecek yarış öncesi açıklamalarda bulundu.

Carlos Sainz, İstanbul Park'ın virajlarıyla heyecan verici bir pist olduğunu kaydederek, "Formula 1'i 10-15 yaşlarımda televizyondan takip ederken Türkiye Grand Prix'sini izleme fırsatım olmuştu. Her zaman iyi bir pist olduğunu düşünmüştüm. Şimdi de burada yarışma fırsatı buldum. Bunun için mutluyum. İzlediğim yarışlardan piste dair az çok fikrim var ama burada yarış deneyimi yaşamak güzel olacak." şeklinde konuştu.



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