Carlos Sainz, İstanbul'da son sırada

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini 4. kez değiştirdiği için İstanbul Park'taki yarışa son sıradan başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Carlos Sainz, İstanbul'da son sırada
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08 Ekim 2021 10:35
Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor.

26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'sinde de Sainz takım arkadaşı Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Max Verstappen aynı gerekçeyle yarışa son gridden başlamışlardı.


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