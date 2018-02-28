Carlos Queiroz: ''Messi, insan olduğunu kanıtlamadan oynamasın''

nin gösterdiği performans, çoğu kişi tarafından 'İnsan üstü' olarak tanımlanıyor ancak İran'ın Portekizli teknik direktörü, bu tanımı biraz abartmış durumda.FIFA'nın internet sitesine konuşan Queiroz, ''Her zaman söylerim, Messi inanılmaz bir futbolcu. Bu dünyadan değil. Eğer Messi bir insansa, maç içinde bu sihirli şeyleri nasıl yapabiliyor? FIFA, Messi'nin gerçek bir insan olduğu kanıtlanmadığı sürece ona oynama izni vermemeli'' sözlerini kullandı.Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile birlikte çalışma fırsatı da bulan Carlos Queiroz, ''Ronaldo ile birlikte çalışmak çok özeldi. Böyle oyuncular ile birlikte olmak harikadır. Bu isimler, dünyanın en iyileri ama maç günleri, kim daha iyiyse o kazanıyor'' sözlerini kullandı. 2018 Dünya Kupası gruplarında Portekiz ve İran karşı karşıya gelecek.