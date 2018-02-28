  •  
    G.Saray istedi, İtalya yolunda! Resmi teklif...
  •  
    Emre'den Fenerbahçe itirafı; "Ben isterim..."
  •  
    Üç büyük takım istedi, transfer cevabı geldi!..
  •  
    Galatasaray'a sürpriz GOL ve ASİST makinesi
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Carlos Queiroz: ''Messi, insan olduğunu kanıtlamadan oynamasın''

İran Milli Takımı'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, Lionel Messi hakkında çarpıcı sözlerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Carlos Queiroz: ''Messi, insan olduğunu kanıtlamadan oynamasın''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2018 17:57
Lionel Messi'nin gösterdiği performans, çoğu kişi tarafından 'İnsan üstü' olarak tanımlanıyor ancak İran'ın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, bu tanımı biraz abartmış durumda.

''EĞER İNSANSA, BUNLARI NASIL YAPIYOR?''

FIFA'nın internet sitesine konuşan Queiroz, ''Her zaman söylerim, Messi inanılmaz bir futbolcu. Bu dünyadan değil. Eğer Messi bir insansa, maç içinde bu sihirli şeyleri nasıl yapabiliyor? FIFA, Messi'nin gerçek bir insan olduğu kanıtlanmadığı sürece ona oynama izni vermemeli'' sözlerini kullandı.

Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile birlikte çalışma fırsatı da bulan Carlos Queiroz, ''Ronaldo ile birlikte çalışmak çok özeldi. Böyle oyuncular ile birlikte olmak harikadır. Bu isimler, dünyanın en iyileri ama maç günleri, kim daha iyiyse o kazanıyor'' sözlerini kullandı. 2018 Dünya Kupası gruplarında Portekiz ve İran karşı karşıya gelecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için