Carlos Queiroz: "Futbola geri döndük"

İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Galler karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Carlos Queiroz: 'Futbola geri döndük'
İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Dünya Kupası'nda Galler karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Futbolcularının, ilk maçta İngiltere'ye karşı ulusal marşlarını okumamaları ve ülkelerinde yaşananları protesto etmelerinin ardından Galler karşılaşmasıyla futbola geri döndüklerini dile getiren Queiroz, "Bence bizim için harika bir gündü. Futbola geri döndük. Oyuncularıma, teşekkür etmek için söyleyebileceğim bir söz yok" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, "Futbolcular, tüm ilgiyi ve saygıyı hak ediyorlar. Sanırım bugün insanlar, bu çocukların futbol oynamayı ne kadar sevdiğini anladı" diye konuştu.

Queiroz, son olarak, "Futbolcular, taraftarlar tarafından desteklenmeyi hak ediyor. Biz, taraftarlar için kazandık, burada olmamızın tek nedeni taraftarlar için futbol oynamak" dedi.

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