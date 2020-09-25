Carlos Ponck: 'Şampiyonu yenmek istiyorlar'

Başakşehir'de Carlos Ponck, Karagümrük'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Son şampiyon oldukları için rakiplerin daha motive olduğunu söyleyen Ponck, "3 maçtır kaybediyoruz, istediğimiz oyunu da oynayamadık. İstediklerimizi yapma noktasında eksiğiz. Bu eksikleri giderme noktasında hafta içi çalışmaları sürdürdük ama istediğimiz gibi oynayamadık. Geçen sene şampiyon bir takımız, şampiyonluğu bir kenara bırakmamız gerekiyor ama rakiplerimiz bize bu mantalite ile çıkıyor, bizi zorlayan şeylerden biri budur. Eksiklerimizi giderme anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sıkı şekilde çalışmaya devam edersek, iyi sonuçlar alırız." dedi.



"RAKİPLER YÜZDE 100 İLE ÇIKIYOR"



Başakşehir'in hücumcularından Gulbrandsen ise şu sözleri kullandı;



"Açıkçası istediğimiz oyunu oynayamadık. Geçen sezonun şampiyonu olduğumuz için rakipler bize karşı yüzde 100 ile sahaya çıkıyor. Yapmamız gereken savaşmak. Sonuç kendiliğinden gelebiliyor, sonucu elde etme anlamında elimizden gelenin yüzde 100'ünü vermeliyiz. Eksik bazı şeyler olabilir motivasyon anlamında ama soyunma odasında da aynı konuya değindik. Herkes aynaya bakmalı ve eksikleri giderme anlamında çalışmalarını devam ettirmeli."



