Carlos Ponck: 'Okan Buruk'a şaşırmadım'

Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'den, Portekiz ekibi GD Chavez'e transfer olan Yeşil Burun Adalarılı futbolcu Carlos Ponck, lacivert-turunculu ekipteki günlerine dair açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'de 70 maça çıkan ve lig şampiyonluğu yaşayan Ponck, şampiyon oldukları sezon başta olmak üzere birlikte çalıştığı antrenörler Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"İYİ İLİŞKİ, SAYGI VE FEDAKARLIK BİZE BAŞAKŞEHİR'DE ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ"
- "Başakşehir'de 2019/2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadınız. Şampiyonluk ile ilgili duygularını anlatır mısın?"
Süper Lig şampiyonluğu yaşamak hayatımda şu ana kadar edindiğim en güzel duygulardan bir tanesiydi. Başakşehir'de sahip olduğumuz çevre ve atmosfer bu başarıyı sağlamada en büyük etkenlerden biriydi. Teknik direktör ve oyuncular arasındaki iyi ilişki, saygı, fedakârlık bize bu başarıyı sağladı. Bu başarı hem bizim zihinlerimizde hem de kalplerimizde ve Türk futbol tarihinde sonsuza kadar yer edinecek.
"OKAN BURUK, KARİZMA SAHİBİ VE İŞİNE ODAKLI BİR TEKNİK DİREKTÖR"
- "Süper Lig şampiyonluğu yaşadığınız dönem Başakşehir'in teknik direktörü olan Okan Buruk'un yönetimi hakkında ne düşünüyorsun?"
Okan Buruk, bana göre Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden birisi. Takımıyla çok iyi çalışıyor. Kendisinin kişiliğini çok seviyorum. Okan Buruk, karizma sahibi ve işine odaklı birisi. Her seferinde kazanıp en iyi sonucu almak için çok güçlü bir iradeye sahip.
"OKAN BURUK'UN, GALATASARAY'DA BAŞARILI SONUÇLAR ALMASINA ŞAŞIRMADIM"
- "Okan Buruk önderliğinde Galatasaray Süper Lig'de lider konumda bulunuyor. Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluğa bir yenisini daha eklemeyi hedefleyen Okan Buruk'un sarı kırmızılı ekipteki çalışmalarını nasıl yorumluyorsun?"
Galatasaray şu anda mükemmel bir ekibe ve takıma sahip. Başakşehir'in şampiyon olmasını isterdim ama Okan Buruk'un çalışmasına çok saygı duyuyorum. Bu kadar yıldız oyuncuyu bir arada tutarak başarılı sonuçlar almasına kesinlikle şaşırmadım. Kendisine bol şans diliyorum.
"AYKUT KOCAMAN'IN BAKIŞ AÇISINI ÇOK DA İYİ ANLAMAMIŞ OLABİLİRİZ"
- "Başakşehir'de beraber çalıştığın bir başka antrenör olan Aykut Kocaman, lacivert turunculu ekipte 29 maçta takımının başında yer almıştı. Kocaman'la beraber durgun geçen Başakşehir günleri hakkında ne düşünüyorsun?"
Bana göre Aykut Kocaman'ın Başakşehir'in başına geldiği zaman çok da iyi bir zaman değildi. Takım olarak iyi bir anda değildik. Bu yüzden kendisinin düşüncelerini ve bakış açısını çok da iyi anlamamış olabiliriz.
"BAŞAKŞEHİR, EMRE BELÖZOĞLU LİDERLİĞİNDE YENİDEN BAŞARIYA ULAŞACAKTIR"
- "Süper Lig'i 2021-2022 sezonunda dördüncü sırada tamamlamıştınız. Geçen seneye oranla bu seneki performansı eleştiri alan Başakşehir, Süper Lig'de 5.sırada yer alıyor. Eski takımının performansı başta olmak üzere antrenör Emre Belözoğlu'yla ilgili neler söylemek istersin?"
Emre Belözoğlu, Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri olabilir. Bir ekibi nasıl bir araya getirmesi gerektiğini ve oyuncuları nasıl konumlandırması gerektiğini çok iyi biliyor. Çok iyi çalışıyor. İyi bir oyun fikirlerine sahip. İleride çok daha iyi başarılar sergileyeceğine eminim. Emre Belözoğlu, şu anda gerçekten çok iyi bir iş çıkartıyor. Bazı şeyler tam olarak planladığı gibi gitmemiş olabilir. Başakşehir'de değişiklikler oldu ve birçok oyuncu takımdan ayrıldı. Takıma çok sayıda yeni oyuncu katıldı. Şu anda takıma, teknik direktörün fikirlerinin benimsemesi için biraz zaman verilmesi gerekiyor. Başakşehir'in, Emre Belözoğlu liderliğinde aradığı başarıya ulaşacağına inanıyorum.
"JORGE JESUS BANA GÖRE PORTEKİZ'İN EN İYİ 5 ANTRENÖRÜNDEN BİRİSİ"
- "Süper Lig'e gelmeden önce Portekiz Ligi'nde forma giydin. Seninle aynı dönemlerde Portekiz Ligi'nde antrenör olarak görev yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında neler söylemek istersin?"
Jorge Jesus, çok tecrübeli, çalışkan ve bana göre Portekiz'in en iyi 5 teknik direktöründen birisi. Jesus'un oyunculara karşı iyi bir bakış açısı ve mantalitesi var. Onunla çalışan her oyuncu kendisini geliştirir. Kendisi çok detaycı bir antrenördür.
- "Portekiz Ligi ile Türkiye Süper Lig'i arasındaki farklar hakkında neler söylemek istersin?"
Çok fazla bir fark yok. Portekiz Ligi'nde biraz daha taktiğe dayalı futbol oynanıyor.
"SÜPER LİG'DE YORUMLAR HAKEMLER YERİNE MAÇA YÖNELİK OLMALI"
"Süper Lig'de son dönemde sıkça konuşulan hakem performanslarıyla ilgili düşüncelerin nelerdir?"
- Hata yapmak insani bir durumdur ve herkes hata yapabilir. Hakemler ileride de hata yapmaya devam edebilir. Hakemler, hatayı engellemek için daha çok çalışmak zorundalar. Hepsine Süper Lig'de iyi şanslar diliyorum. Bana sorarsanız birçok kişi hakemlerle ilgili daha az konuşmaya başlamalı ve yorumlarını maça yöneltmeli.
"GALATASARAY, TRABZONSPOR, GÖZTEPE VE BEŞİKTAŞ'IN STADYUM ATMOSFERİNDEN ETKİLENDİM"
"Süper Lig'de hangi takıma karşı oynarken zorlandın? Hangi takımın stadyum atmosferi seni çok etkiledi?"
- Süper Lig'de hiçbir zaman kolay maç diye bir şey yoktur. Sezon sonunda şampiyon olmak için çok ciddi zorluklar aşmamız gerekiyordu. Konyaspor'a karşı oynadığımız maç bizim için gerçekten zordu. Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Beşiktaş'ın stadyum atmosferlerinden etkilendim.
"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLACAĞINA EMİNİM"
"Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda hangi takımı favori olarak görüyorsun?"
- Potansiyelini ortaya çıkartıp kendilerine inanırlarsa Galatasaray'ın şampiyon olacağına eminim.
Başakşehir'de 70 maça çıkan ve lig şampiyonluğu yaşayan Ponck, şampiyon oldukları sezon başta olmak üzere birlikte çalıştığı antrenörler Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"İYİ İLİŞKİ, SAYGI VE FEDAKARLIK BİZE BAŞAKŞEHİR'DE ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ"
- "Başakşehir'de 2019/2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadınız. Şampiyonluk ile ilgili duygularını anlatır mısın?"
Süper Lig şampiyonluğu yaşamak hayatımda şu ana kadar edindiğim en güzel duygulardan bir tanesiydi. Başakşehir'de sahip olduğumuz çevre ve atmosfer bu başarıyı sağlamada en büyük etkenlerden biriydi. Teknik direktör ve oyuncular arasındaki iyi ilişki, saygı, fedakârlık bize bu başarıyı sağladı. Bu başarı hem bizim zihinlerimizde hem de kalplerimizde ve Türk futbol tarihinde sonsuza kadar yer edinecek.
"OKAN BURUK, KARİZMA SAHİBİ VE İŞİNE ODAKLI BİR TEKNİK DİREKTÖR"
- "Süper Lig şampiyonluğu yaşadığınız dönem Başakşehir'in teknik direktörü olan Okan Buruk'un yönetimi hakkında ne düşünüyorsun?"
Okan Buruk, bana göre Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden birisi. Takımıyla çok iyi çalışıyor. Kendisinin kişiliğini çok seviyorum. Okan Buruk, karizma sahibi ve işine odaklı birisi. Her seferinde kazanıp en iyi sonucu almak için çok güçlü bir iradeye sahip.
"OKAN BURUK'UN, GALATASARAY'DA BAŞARILI SONUÇLAR ALMASINA ŞAŞIRMADIM"
- "Okan Buruk önderliğinde Galatasaray Süper Lig'de lider konumda bulunuyor. Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluğa bir yenisini daha eklemeyi hedefleyen Okan Buruk'un sarı kırmızılı ekipteki çalışmalarını nasıl yorumluyorsun?"
Galatasaray şu anda mükemmel bir ekibe ve takıma sahip. Başakşehir'in şampiyon olmasını isterdim ama Okan Buruk'un çalışmasına çok saygı duyuyorum. Bu kadar yıldız oyuncuyu bir arada tutarak başarılı sonuçlar almasına kesinlikle şaşırmadım. Kendisine bol şans diliyorum.
"AYKUT KOCAMAN'IN BAKIŞ AÇISINI ÇOK DA İYİ ANLAMAMIŞ OLABİLİRİZ"
- "Başakşehir'de beraber çalıştığın bir başka antrenör olan Aykut Kocaman, lacivert turunculu ekipte 29 maçta takımının başında yer almıştı. Kocaman'la beraber durgun geçen Başakşehir günleri hakkında ne düşünüyorsun?"
Bana göre Aykut Kocaman'ın Başakşehir'in başına geldiği zaman çok da iyi bir zaman değildi. Takım olarak iyi bir anda değildik. Bu yüzden kendisinin düşüncelerini ve bakış açısını çok da iyi anlamamış olabiliriz.
"BAŞAKŞEHİR, EMRE BELÖZOĞLU LİDERLİĞİNDE YENİDEN BAŞARIYA ULAŞACAKTIR"
- "Süper Lig'i 2021-2022 sezonunda dördüncü sırada tamamlamıştınız. Geçen seneye oranla bu seneki performansı eleştiri alan Başakşehir, Süper Lig'de 5.sırada yer alıyor. Eski takımının performansı başta olmak üzere antrenör Emre Belözoğlu'yla ilgili neler söylemek istersin?"
Emre Belözoğlu, Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri olabilir. Bir ekibi nasıl bir araya getirmesi gerektiğini ve oyuncuları nasıl konumlandırması gerektiğini çok iyi biliyor. Çok iyi çalışıyor. İyi bir oyun fikirlerine sahip. İleride çok daha iyi başarılar sergileyeceğine eminim. Emre Belözoğlu, şu anda gerçekten çok iyi bir iş çıkartıyor. Bazı şeyler tam olarak planladığı gibi gitmemiş olabilir. Başakşehir'de değişiklikler oldu ve birçok oyuncu takımdan ayrıldı. Takıma çok sayıda yeni oyuncu katıldı. Şu anda takıma, teknik direktörün fikirlerinin benimsemesi için biraz zaman verilmesi gerekiyor. Başakşehir'in, Emre Belözoğlu liderliğinde aradığı başarıya ulaşacağına inanıyorum.
"JORGE JESUS BANA GÖRE PORTEKİZ'İN EN İYİ 5 ANTRENÖRÜNDEN BİRİSİ"
- "Süper Lig'e gelmeden önce Portekiz Ligi'nde forma giydin. Seninle aynı dönemlerde Portekiz Ligi'nde antrenör olarak görev yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında neler söylemek istersin?"
Jorge Jesus, çok tecrübeli, çalışkan ve bana göre Portekiz'in en iyi 5 teknik direktöründen birisi. Jesus'un oyunculara karşı iyi bir bakış açısı ve mantalitesi var. Onunla çalışan her oyuncu kendisini geliştirir. Kendisi çok detaycı bir antrenördür.
- "Portekiz Ligi ile Türkiye Süper Lig'i arasındaki farklar hakkında neler söylemek istersin?"
Çok fazla bir fark yok. Portekiz Ligi'nde biraz daha taktiğe dayalı futbol oynanıyor.
"SÜPER LİG'DE YORUMLAR HAKEMLER YERİNE MAÇA YÖNELİK OLMALI"
"Süper Lig'de son dönemde sıkça konuşulan hakem performanslarıyla ilgili düşüncelerin nelerdir?"
- Hata yapmak insani bir durumdur ve herkes hata yapabilir. Hakemler ileride de hata yapmaya devam edebilir. Hakemler, hatayı engellemek için daha çok çalışmak zorundalar. Hepsine Süper Lig'de iyi şanslar diliyorum. Bana sorarsanız birçok kişi hakemlerle ilgili daha az konuşmaya başlamalı ve yorumlarını maça yöneltmeli.
"GALATASARAY, TRABZONSPOR, GÖZTEPE VE BEŞİKTAŞ'IN STADYUM ATMOSFERİNDEN ETKİLENDİM"
"Süper Lig'de hangi takıma karşı oynarken zorlandın? Hangi takımın stadyum atmosferi seni çok etkiledi?"
- Süper Lig'de hiçbir zaman kolay maç diye bir şey yoktur. Sezon sonunda şampiyon olmak için çok ciddi zorluklar aşmamız gerekiyordu. Konyaspor'a karşı oynadığımız maç bizim için gerçekten zordu. Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Beşiktaş'ın stadyum atmosferlerinden etkilendim.
"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLACAĞINA EMİNİM"
"Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda hangi takımı favori olarak görüyorsun?"
- Potansiyelini ortaya çıkartıp kendilerine inanırlarsa Galatasaray'ın şampiyon olacağına eminim.