Carlos Kameni'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre futboldan uzak kalan Carlos Kameni'nin yeni takımı belli oldu.



37 yaşındaki file bekçisi, Afrika'da yaklaşık 800 bin kişilik nüfusu olan Cibuti ülkesinin AS Arta / Solar 7 takımına transfer oldu.



AS Arta / Solar 7 takımında Dany Nounkeu, Alex Song ve Diafra Sakho gibi tanıdık isimler de bulunuyor.



