Carlos Kameni'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni'nin yeni takımı resmen belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Carlos Kameni'den sürpriz transfer!
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19 Ağustos 2021 17:52
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre futboldan uzak kalan Carlos Kameni'nin yeni takımı belli oldu.

37 yaşındaki file bekçisi, Afrika'da yaklaşık 800 bin kişilik nüfusu olan Cibuti ülkesinin AS Arta / Solar 7 takımına transfer oldu.

AS Arta / Solar 7 takımında Dany Nounkeu, Alex Song ve Diafra Sakho gibi tanıdık isimler de bulunuyor.


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