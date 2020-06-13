'Carlos Eduardo'nun ayrılmasını istemiyorum'

Adı Fenerbahçe ile anılan Carlos Eduardo için resmi açıklama geldi. Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, oyuncusunu bırakmak istemediğini söyledi.



Razvan Lucescu açıklamasında, "Suudi Arabistan'da 7 yabancıya izin var ve bizim tüm haklarımız dolu. Sadece Eduardo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Onun da kalmasını istiyorum. Sezon sonunda neler olur, bilemiyorum." dedi



Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun sözleşmesi bu sezon sona erecek.



30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine Desportivo Brasil'de başladı. Sırasıyla Sao Bento, Ituano, Fluminense, Estoril, Porto, Nice ve Al Hilal formaları giyen deneyimli isim, bu sezon çıktığı 25 maçta 14 gol atarken 1 de asist yaptı.



