"Carlos Eduardo'nun ayrılmasını istemiyorum"

Al Hilal ile sözleşmesi bitecek olan Carlos Eduardo'nun adı Fenerbahçe ile anılırken Al Hilal'den sıcak açıklama geldi

Haber; Sporx.com dış haberler
'Carlos Eduardo'nun ayrılmasını istemiyorum'
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13 Haziran 2020 16:08
Adı Fenerbahçe ile anılan Carlos Eduardo için resmi açıklama geldi. Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, oyuncusunu bırakmak istemediğini söyledi.

Razvan Lucescu açıklamasında, "Suudi Arabistan'da 7 yabancıya izin var ve bizim tüm haklarımız dolu. Sadece Eduardo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Onun da kalmasını istiyorum. Sezon sonunda neler olur, bilemiyorum." dedi

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun sözleşmesi bu sezon sona erecek.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine Desportivo Brasil'de başladı. Sırasıyla Sao Bento, Ituano, Fluminense, Estoril, Porto, Nice ve Al Hilal formaları giyen deneyimli isim, bu sezon çıktığı 25 maçta 14 gol atarken 1 de asist yaptı.



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