YENİ SEZONDA FENERBAHÇE'DE

Gelecek sezonun kadro yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimMax Kruse'den bu sezon istediği verimi alamayan ve Alman oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe için Arap basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.Haberde; Fenerbahçe'nin Al Hilal'le sözleşmesi sona eren Carlos Eduardo ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi."Türkler'in Eduardo bombası" olarak verilen haberlerde Sambacı'nın yeni sezonda Fener forması giyeceği vurgulandı. 2015 yılında Al-Hilal'e gelen Eduardo, 10 numarada oynamasına rağmen 144 maçta 74 gol, 18 asistlik müthiş bir performans sergiledi.