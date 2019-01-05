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Carlos Carvalhal'e Ada'dan talip var

Stoke City'nin menajer Gary Rowett ile yollarını ayırıp Carlos Carvalhal'i göreve getirmesi bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Carlos Carvalhal'e Ada'dan talip var
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05 Ocak 2019 05:03
Championship'te beklenen performansın çok altında kalan Stoke City için Carlos Carvalhal'ın adı geçmeye başladı.

Ligde oynadığı son 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamayan ve ilk 6'nın çok uzağında kalan Stoke City'de menajer Gary Rowett ile yolların ayrılması bekleniyor. FA Cup'taki Shrewsbury maçında da olumsuz bir sonuç alınması hainde Rowett'ın görevine son verilecek.

Gary Rowett ile yolların ayrılması halinde Stoke City için düşünülen ilk ismin Carlos Carvalhal olduğu ortaya çıktı. Daha önce Swansea City'i çalıştıran Carvalhal de yeniden Ada'da görev yapmaya sıcak bakıyor.



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