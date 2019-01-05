Championship'te beklenen performansın çok altında kalanCity için'ın adı geçmeye başladı.Ligde oynadığı son 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamayan ve ilk 6'nın çok uzağında kalan Stoke City'de menajer Gary Rowett ile yolların ayrılması bekleniyor. FA Cup'taki Shrewsbury maçında da olumsuz bir sonuç alınması hainde Rowett'ın görevine son verilecek.Gary Rowett ile yolların ayrılması halinde Stoke City için düşünülen ilk ismin Carlos Carvalhal olduğu ortaya çıktı. Daha önce Swansea City'i çalıştıran Carvalhal de yeniden Ada'da görev yapmaya sıcak bakıyor.