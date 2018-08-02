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Carlos Carvalhal, Fenerbahçe'ye tur şifresini verdi

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, Andre Ayew ile Fenerbahçe - Benfica eşleşmesine dair görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Carlos Carvalhal, Fenerbahçe'ye tur şifresini verdi
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02 Ağustos 2018 21:40
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, NTV'ye verdiği röportajda Swansea'den eski öğrencisi Andre Ayew'i değerlendirdi ve Benfica eşleşmesiyle ilgili görüşlerini aktardı.

Ayew'in kaleye yakın oynaması gerektiğini söyleyen Carvalhal, "Ayew çok güçlü bir karaktere sahip. Takım oyuncusu ve iyi bir savaşçı. Sağ ve sol kanatın yanı sıra forvet arkası ve forvet de oynayabilir. Cocu gibi deneyimli bir antrenöre, işine dahil akıl veremem ama Ayew için görüşüm kaleye ve gole yakın yerlerde oynamasıdır. Deneyimli ve iyi bir oyuncu olduğu için uyum süreci kısa sürecektir. Gol sayısının da yüksek olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLK 15 DAKİKADA DİKKATLİ OLMALI"

Benfica maçının zor olacağını kaydeden teknik adam, "Fenerbahçe için Benfica maçı çok zor. Benfica'nın en önemli özelliği istikrarlı bir takım olması. Teknik adam ve oyuncular çok fazla değişmiyor. Benfica kendi evinde çok iyi oynar. Evindeki maçta ilk 15 dakikada çok baskılı oynayacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe bu sırada çok dikkatli oynamalı" diye konuştu.



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