Carlos Carvalhal: ''Beşiktaş çok zordu...''

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i çalıştıran Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal, en çok zorlandığı takımın Beşiktaş olduğunu belirtti.
Son olarak Premier Lig'de Swansea City'i çalıştıran Carvalhal, ''İnsanlar beni gülen bir suratla tanır. Mutlu bir insan olarak görürler. Zaten böyle bir insanım. Zorluklara karşı gülmenin yardımcı olacağını düşünürüm. Ama Beşiktaş'ta içinde bulunduğum ortam, gülmekte en zorlandığım zamanlardı.'' diye konuştu.
''TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ HAPİSTEYDİ''
Beşiktaş'ta neden zorlandığını açıklayan Portekizli teknik adam, ''Zor bir zamanda takımın başına geçiyorsunuz çünkü takımın o zamanki teknik direktörü hapise giriyor. Düşünebiliyor musunuz? Hapisten çıktığında tekrar takımın başına geçeceğini de biliyorsunuz. Beşiktaş'ta kariyerim tam olarak böyle başladı. Benden önceki teknik direktörün yardımcılarıyla tanıştım. Ülkede kimse beni tanımıyordu ve ben dili öğrenmeye çalışıyordum. Ancak 3 ay geçtikten sonra taraftarlar benim için bağırıyordu.'' sözlerini kullandı.
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Son olarak Premier Lig'de Swansea City'i çalıştıran Carvalhal, ''İnsanlar beni gülen bir suratla tanır. Mutlu bir insan olarak görürler. Zaten böyle bir insanım. Zorluklara karşı gülmenin yardımcı olacağını düşünürüm. Ama Beşiktaş'ta içinde bulunduğum ortam, gülmekte en zorlandığım zamanlardı.'' diye konuştu.
''TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ HAPİSTEYDİ''
Beşiktaş'ta neden zorlandığını açıklayan Portekizli teknik adam, ''Zor bir zamanda takımın başına geçiyorsunuz çünkü takımın o zamanki teknik direktörü hapise giriyor. Düşünebiliyor musunuz? Hapisten çıktığında tekrar takımın başına geçeceğini de biliyorsunuz. Beşiktaş'ta kariyerim tam olarak böyle başladı. Benden önceki teknik direktörün yardımcılarıyla tanıştım. Ülkede kimse beni tanımıyordu ve ben dili öğrenmeye çalışıyordum. Ancak 3 ay geçtikten sonra taraftarlar benim için bağırıyordu.'' sözlerini kullandı.
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