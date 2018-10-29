Carlos Carvalhal: ''Beşiktaş çok zordu...''

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i çalıştıran Portekizli teknik direktören çok zorlandığı takımınolduğunu belirtti.Son olarak Premier Lig'de Swansea City'i çalıştıran Carvalhal, ''İnsanlar beni gülen bir suratla tanır. Mutlu bir insan olarak görürler. Zaten böyle bir insanım. Zorluklara karşı gülmenin yardımcı olacağını düşünürüm. Ama'' diye konuştu.Beşiktaş'ta neden zorlandığını açıklayan Portekizli teknik adam, ''Zor bir zamanda takımın başına geçiyorsunuz çünkü takımın o zamanki teknik direktörü hapise giriyor. Düşünebiliyor musunuz? Hapisten çıktığında tekrar takımın başına geçeceğini de biliyorsunuz. Beşiktaş'ta kariyerim tam olarak böyle başladı. Benden önceki teknik direktörün yardımcılarıyla tanıştım. Ülkede kimse beni tanımıyordu ve ben dili öğrenmeye çalışıyordum. Ancak 3 ay geçtikten sonra taraftarlar benim için bağırıyordu.'' sözlerini kullandı.