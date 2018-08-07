Carlos Bacca'nın Türkiye kararı!

Transfer döneminde ismiile anılan Milan'ın Kolombiyalı golcüsüiçin İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Villarreal'de geçiren ve bonserivisi Milan'da bulunan Bacca'nın Türkiye ve Çin'e gitmeyi istemediği ve teklifleri kabul etmediği iddia edildi.İspanyol ekibi, Bacca'nın sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroya bonservisi alma maddesini kullanmamış ve Milan'a 8 milyon euro teklif etmişti ancak İtalyan takımı bu teklifi kabul etmemişti.Türkiye ve Çin'e gitmek istemeyen 31 yaşındaki golcünün kariyerini La Liga'da devam etmek istediği kaydedildi.