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Carlos Bacca'nın Türkiye kararı!

Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca'nın Türkiye'ye gitmeyi reddettiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Carlos Bacca'nın Türkiye kararı!
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07 Ağustos 2018 19:49
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Villarreal'de geçiren ve bonserivisi Milan'da bulunan Bacca'nın Türkiye ve Çin'e gitmeyi istemediği ve teklifleri kabul etmediği iddia edildi.

İSPANYA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İspanyol ekibi, Bacca'nın sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroya bonservisi alma maddesini kullanmamış ve Milan'a 8 milyon euro teklif etmişti ancak İtalyan takımı bu teklifi kabul etmemişti.

Türkiye ve Çin'e gitmek istemeyen 31 yaşındaki golcünün kariyerini La Liga'da devam etmek istediği kaydedildi.

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