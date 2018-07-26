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Carlos Bacca: "İspanya'da oynamak istiyorum"

Geçen sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Milan'ın golcüsü Carlos Bacca, İspanya'da oynamak istediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Carlos Bacca: 'İspanya'da oynamak istiyorum'
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26 Temmuz 2018 01:24
Milan'ın Kolombiyalı forveti Carlos Bacca, Serie A ekibinden transferi için izin istedi.

"SÖZLEŞMEM VAR ANCAK..."

Ülkesinin basınına konuşan Bacca, "Milan ile bir sözleşmem var, saygı duyuyorum ancak İspanya'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY BELİRSİZ"

Milan yönetimi ile görüşeceklerini dile getiren Kolombiyalı forvet, "Milano'da bir görüşme yapacağız. Benden ne istedikleri hakkında bilgi alacağım ve İspanya'da oynamak istediğimi söyleyeceğim. Ne karar vereceğimizi göreceğiz. Şu an her şey belirsiz" şeklinde konuştu.

Geçen sezonu Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal'de oynayan 31 yaşındaki golcü, 41 maçta 18 gol attı ve 7 asist yaptı.



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