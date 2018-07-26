Carlos Bacca: 'İspanya'da oynamak istiyorum'

Kolombiyalı forveti, Serie A ekibinden transferi için izin istedi.Ülkesinin basınına konuşan Bacca, "Milan ile bir sözleşmem var, saygı duyuyorum ancak İspanya'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.Milan yönetimi ile görüşeceklerini dile getiren Kolombiyalı forvet, "Milano'da bir görüşme yapacağız. Benden ne istedikleri hakkında bilgi alacağım ve İspanya'da oynamak istediğimi söyleyeceğim. Ne karar vereceğimizi göreceğiz. Şu an her şey belirsiz" şeklinde konuştu.Geçen sezonu Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal'de oynayan 31 yaşındaki golcü, 41 maçta 18 gol attı ve 7 asist yaptı.