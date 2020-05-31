Carlos Arroyo, şarkısıyla YouTube'u patlattı!

Porto Rikolu eski basketbolcu Carlos Arroyo, reggaeton şarkıcısı oldu ve YouTube'da 4.6 milyon izlendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Carlos Arroyo, şarkısıyla YouTube'u patlattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2020 13:29
Ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Porto Rikolu eski basketbolcu Carlos Arroyo, şarkıcı oldu.

Baila Reggaeton şarkısını mart ayında YouTube'dan çıkaran Arroyo, "İnsanlar beni hep basketbolcu olarak biliyordu. Şimdi de eğlence dünyasına adım attım. Arkası da gelecek. Bundan sonra reggaeton şarkıcısı olarak kariyerimi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Arroyo, "Basketbol, benim hayatımdı. Ancak, o yıllarda bile müzik tutkumdu. Basketbol oynadığım yıllarda müziğe vakit ayıramıyordum. Geçen yaz kendi kendime, artık tüm hayatımı müziğe adama vakti geldi dedim." dedi.

İşte Carlos Arroyo'nun çok beğenilen şarkısı:




Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için