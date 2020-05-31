Ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Porto Rikolu eski basketbolcu Carlos Arroyo, şarkıcı oldu.Baila Reggaeton şarkısını mart ayında YouTube'dan çıkaran Arroyo, "İnsanlar beni hep basketbolcu olarak biliyordu. Şimdi de eğlence dünyasına adım attım. Arkası da gelecek. Bundan sonra reggaeton şarkıcısı olarak kariyerimi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.Arroyo, "Basketbol, benim hayatımdı. Ancak, o yıllarda bile müzik tutkumdu. Basketbol oynadığım yıllarda müziğe vakit ayıramıyordum. Geçen yaz kendi kendime, artık tüm hayatımı müziğe adama vakti geldi dedim." dedi.