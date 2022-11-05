Carlos Alcaraz sezonu kapattı

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Carlos Alcaraz sezonu kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2022 21:39
Dünya klasmanının 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu.

19 yaşındaki sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karın kasında yırtık tespit edildiğini belirterek, ATP Finalleri ve Davis Kupası'nda oynayamayacağını açıkladı.

Bu sezon ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Alcaraz, 6 hafta kortlardan uzak kalacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ