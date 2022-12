Carlos Alcaraz'dan down sendromlu çocuklara destek

Dünya klasmanının 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşadığı 2022 ABD Açık'ta giydiği ayakkabılarını, down sendromlu çocukların tedavisinde kullanılması için bağışladı.



Doğduğu İspanya'nın Murcia kentindeki Down Sendromlu Kişilerle Dayanışma Vakfına (ASSIDO), turnuva boyunca giydiği tenis ayakkabılarını imzalayarak bağışlayan 19 yaşındaki tenisçi, sporseverlerin takdirini topladı.



ASSIDO'dan yapılan açıklamada, imzalı ayakkabıların New York'ta bir müzayede salonunda açık artırmaya çıkarıldığı ve elde edilen 4 bin 500 avroluk gelirin, down sendromlu çocukların tedavisinde kullanılacağı belirtildi.



Bu yıl ABD Açık'ın yanı sıra 4 turnuvada daha kupaya uzanan genç yetenek Alcaraz, tek erkekler dünya sıralamasında eylül ayından bu yana zirvede yer alıyor.





