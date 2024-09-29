Carlo Castellani Stadyumu'nda gol sesi çıkmadı!

İtalya Serie A'da Fiorentina, Empoli deplasmanından 0- 0 'lık skorla sahadan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Carlo Castellani Stadyumu'nda gol sesi çıkmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2024 21:15
İtalya Serie A'nın 6. Haftasında Fiorentina, Empoli deplasmanına konuk oldu. Stadio Carlo Castellani Stadyumu'ndaki maçta Fiorentina, Empoli ile 0-0 berabere kaldı.

Fiorentina bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 7 puana ulaştı. Empoli ise 10 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, sahasında Milan'ı konuk edecek. Empoli, Lazio deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery