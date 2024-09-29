Carlo Castellani Stadyumu'nda gol sesi çıkmadı!

İtalya Serie A'nın 6. Haftasında Fiorentina, Empoli deplasmanına konuk oldu. Stadio Carlo Castellani Stadyumu'ndaki maçta Fiorentina, Empoli ile 0-0 berabere kaldı.



Fiorentina bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 7 puana ulaştı. Empoli ise 10 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina, sahasında Milan'ı konuk edecek. Empoli, Lazio deplasmanına gidecek.



