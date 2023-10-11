Carlo Ancelotti, yüksek lisansını tamamladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, futbol sahalarında gösterdiği başarılı kariyerini eğitim hayatında da sürdürdü.Parma Üniversitesi'nde "Önleyici ve Uyarlanmış Motor Aktiviteleri Bilim ve Teknikleri" bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdüren İtalyan teknik adam, onur belgesi alarak mezun olmayı başardı.Parma Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Carlo Ancelotti'nin kariyerinde önemli rol oynayan Arrigo Sacchi ve Ariedo Braida gibi teknik adamlar da yer aldı.Törende açıklamalarda bulunan Ancelotti,sözlerini sarf etti.Futbol dünyasının kendisine birçok şey öğrettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam,dedi.