Carlo Ancelotti: "Sözleşmem yarın bitmiyor"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Carlo Ancelotti: 'Sözleşmem yarın bitmiyor'
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05 Mayıs 2023 21:46
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili konuştu.

Ancelotti geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün bunları konuşmak doğru değil. Başkanımıza karşı olağanüstü bir sevgim var ve bu benim için yeterli. Bu kulüpteki herkes için böyle." dedi.

"Bir Kral Kupası finali ve bir Şampiyonlar Ligi yarı final maçımız var. Geleceğimin riskte olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmem 30 Haziran 2024'te sona eriyor, yarın değil." açıklamasını yaptı.

Real Madrid, Kral Kupası finalinde 6 Mayıs Cumartesi günü Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

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