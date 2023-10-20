Carlo Ancelotti: 'Ramos sayesinde buradayım'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Sevilla ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, Sevilla forması giyen ve Real Madrid'de birlikte çalıştığı Sergio Ramos için, "Onu tekrar göreceğim için mutluyum. Eğer buradaysam, bu Ramos ve onun Lizbon'da attığı gol sayesindedir. O benim için özel biri. Hepimiz onu seviyoruz" dedi.



Ancelotti, Ramos için ayrıca, "Ramos gol atarsa, - umarım atmaz - kutlama yapabilir, ne isterse onu yapabilir" sözlerini sarf etti.



Real Madrid'in ligde Sevilla'ya konuk olacağı müsabaka 21 Ekim'de TSİ 19.30'da başlayacak.



