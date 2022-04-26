Carlo Ancelotti: 'Rakip güçlü, endişeliyiz'

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Manchester City maçı öncesi konuştu.



Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Eğer kompakt bir şekilde oynayamazsanız acı çekebilirsiniz. Savunma bu eşleşmede önemli bir unsur olacak. City'nin topla daha fazla oynayacağı anlar olacak. Her şey çok basit, savunacağız ve topu uzaklaştırmaya çalışacağız." dedi.



Güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını söyleyen Ancelotti, "Deplasman golü kuralının kaldırılmasıyla karşılaşma daha net hale geldi. Önümüzde kazanmamız gereken bir 180 dakika var. Dünyanın en önemli turnuvasında finale yakın olduğumuz için mutluyuz ancak güçlü bir rakibe karşı oynayacağımız için de bir o kadar endişeliyiz." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Bu Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu rakiplerle karşılaştık. Elediğimiz takımlar turnuvanın favorisi olarak görülüyordu. Şu anda her şey bizim için iyi gidiyor. Manchester City karşısında da en iyi şekilde mücadele edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.



Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geleceği maç 26 Nisan Salı günü oynanacak.





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