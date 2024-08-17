Carlo Ancelotti: "Oyuncuların dinlenmesi gerekiyor"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yoğun fikstür sebebiyle oyuncuların çok yorulduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Carlo Ancelotti: 'Oyuncuların dinlenmesi gerekiyor'
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17 Ağustos 2024 16:49
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yoğun fikstür sebebiyle oyuncuların çok yorulduğunu söyledi.

Milli maçlar ve kulüp maçları arasında çok az boşluk olduğunu söyleyen Ancelotti, "2025-26'yı düşünmüyoruz, Dünya Kupası nedeniyle daha erken başlayabilir ama bu sezonun içindeyiz. Oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı var, tatile ihtiyaçları var, oyunculara bireysel tatiller vermeyi düşünüyoruz." dedi.

Özel izinlerin detayını açıklayan İtalyan teknik adam, "Örneğin Vinicius iki maç oynamak için Brezilya'ya giderse, döndüğünde 4 ya da 5 gün izinli olacak. Bu bir sonraki maçta olmayacağı anlamına gelmiyor, takımın dinamiğinin bir parçası olmayacağı anlamına geliyor. Tek yolu bu. O günlerde ne isterse yapabilir." sözlerini sarf etti.
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