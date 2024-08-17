Carlo Ancelotti: 'Oyuncuların dinlenmesi gerekiyor'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yoğun fikstür sebebiyle oyuncuların çok yorulduğunu söyledi.



Milli maçlar ve kulüp maçları arasında çok az boşluk olduğunu söyleyen Ancelotti, " 2025-26'yı düşünmüyoruz, Dünya Kupası nedeniyle daha erken başlayabilir ama bu sezonun içindeyiz. Oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı var, tatile ihtiyaçları var, oyunculara bireysel tatiller vermeyi düşünüyoruz." dedi.



Özel izinlerin detayını açıklayan İtalyan teknik adam, " Örneğin Vinicius iki maç oynamak için Brezilya'ya giderse, döndüğünde 4 ya da 5 gün izinli olacak. Bu bir sonraki maçta olmayacağı anlamına gelmiyor, takımın dinamiğinin bir parçası olmayacağı anlamına geliyor. Tek yolu bu. O günlerde ne isterse yapabilir." sözlerini sarf etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU