Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve kısa sürede Carlo Ancelotti'ye kanıtlayan Arda Güler için İspanyol Marca gazetesi geniş bir analiz yayınlandı.

, Fotoğraf; AA
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Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı!
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25 Temmuz 2023 09:39
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 09:42
Real Madrid'in ABD'de katıldığı hazırlık turnuvasında ilk rakibi Milan oldu. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, Arda Güler müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.

İspanyol Marca gazetesi, oyuncu için geniş bir analiz yayınlarken dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi.

Dizindeki problemin geçmesi halinde teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'i 27 Temmuz'daki Manchester United karşılaşmasında oynatmayı düşündüğü vurgulandı, idman performansından da övgüyle bahsedildi.

Arda'nın kulüp için önemli olduğu ve yönetimin oyuncuyu sürekli oynatarak süreci hızlandırmaya niyeti olmadığı da hatırlatıldı.

Genç yıldız Arda'nın sağlıklı olması halinde Bellingham'ın yerine kullanılacağı ve her iki oyuncunun da 10 numara için hazırlandığı aktarıldı.



 
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