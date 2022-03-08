Carlo Ancelotti: "Messi, Mbappe ve Neymar'ı durduracağız"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Carlo Ancelotti: 'Messi, Mbappe ve Neymar'ı durduracağız'
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08 Mart 2022 18:01
Carlo Ancelotti, Paris Saint Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesi konuştu.

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Real Madrid, Paris Saint Germain ile mücadele edecek güçte. İlk maçta en iyi PSG'yi gördük, rövanşta da en iyi Real Madrid'i göreceğiz." dedi.

"MESSI, NEYMAR VE MBAPPE'Yİ DURDURACAĞIZ"

Paris ekibinin yıldız oyuncularını durduracak planlarının hazır olduğunu belirten Ancelotti, "Sadece Mbappe değil, Neymar, Messi ve tüm iyi PSG oyuncularını durdurmak için bir planımız var. Amacımız toplu ve topsuz tek blok halinde oynamak, yoğun baskıyla oynamak ve bunu 90 dakikaya yaymak." şeklinde konuştu.

Paris Saint Germain'in, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği maçın rövanşı 9 Mart Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.

 

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