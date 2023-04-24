Carlo Ancelotti: 'Messi istediğini yapabilir'

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimali her geçen gün daha çok dile getiriliyor.



"İSTEDİĞİNİ YAPABİLİR"



Son olarak konu hakkındaki görüşlerini dile getiren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Messi ve Barcelona istediğini yapabilir. Bunlar benim sorunlarım değil. Messi'yi bir oyuncu olarak çok severim. Onun Barcelona'ya gelmesi İspanya Ligi için çok iyi olabilir." ifadelerini kullandı.



Paris Saint Germain ile bu sezon 36 resmi maça çıkan Lionel Messi, bu maçlarda 20 gol 19 asistlik performans gösterdi.







