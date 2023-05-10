Carlo Ancelotti: "Kazanmayı hakettik"

Carlo Ancelotti, Manchester City'le karşı karşıya geldikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Carlo Ancelotti: 'Kazanmayı hakettik'
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10 Mayıs 2023 01:28
Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Manchester City'i konuk ettiği ve 1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanabilecekleri anları yakaladıklarını belirten İtalyan teknik adam, "İkinci maç için iyi hislerle bu maçı tamamladık çünkü sahada iyi bir oyunumuz vardı ve kazanmayı hakettik. City'nin maçta topa daha fazla sahip olması normaldi, bunu bekliyorduk. Biz de pozisyonlar bulduk ama birisi gol oldu. Rövanşı bekliyoruz" sözlerini kullandı.

Cumartesi günü maç oynamalarına rağmen Salı gününe çok iyi toparlandıklarını düşündüğünü söyleyen Ancelotti, yedikleri golden önce topun dışarıdan çevrildiğini belirterek, "Teknoloji topun dışarıdan çevrildiğini söyledi ama iyi kontrol edilememiş gibi garip bir durum söz konusu. Hakem çok dikkatli değildi bir de ben de sarı kart gördüm." diye konuştu.

Ancelotti Rüdiger'in Haaland'ı çok iyi durdurduğunun altını çizerek Benzema, Modric ve Kroos üçlüsünün takımı yönettiğini ve formda olduklarını belirterek sözlerini noktaladı.

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