Carlo Ancelotti, İtalya futbolunun sorununu açıkladı!

Napoli'nin İtalyan teknik adamı Carlo Ancelotti, İtalya futbolunun sorunları hakkında görüş bildirdi.
"BÜYÜK YETENEKLER YOK AMA..."
Yetenekli futbolcu konusundan sorun olmadığını dile getiren Ancelotti, "İtalya'da büyük yetenekler yok ama parlak bir geleceğe sahip birçok genç oyuncu var. Burada sorunumuz olduğunu düşünmüyorum" dedi.
"SORUNUMUZ STADYUMLAR"
Stadyumların eski olmasına değinen Ancelotti, "En büyük sorunumuz stadyumlar. Avrupa'da her şey farklı. İnsanlar sadece futbol için stada gitmiyor. Stadyumda vakit geçirmeyi seviyorlar. Restoranlar, eğlence merkezleri var. Stadyumları, aileler için uygun hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.
"ÇİZGİYİ GEÇMİYORLAR"
Carlo Ancelotti sözlerini, "İtalya'da derbilerde küfürlere ve şiddete tanık oluyoruz. Barcelona ve Real Madrid arasında da rekabet var ancak çizgiyi geçmiyorlar. Bundan kurtulmalıyız." ifadeleriyle tamamladı.
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"BÜYÜK YETENEKLER YOK AMA..."
Yetenekli futbolcu konusundan sorun olmadığını dile getiren Ancelotti, "İtalya'da büyük yetenekler yok ama parlak bir geleceğe sahip birçok genç oyuncu var. Burada sorunumuz olduğunu düşünmüyorum" dedi.
"SORUNUMUZ STADYUMLAR"
Stadyumların eski olmasına değinen Ancelotti, "En büyük sorunumuz stadyumlar. Avrupa'da her şey farklı. İnsanlar sadece futbol için stada gitmiyor. Stadyumda vakit geçirmeyi seviyorlar. Restoranlar, eğlence merkezleri var. Stadyumları, aileler için uygun hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.
"ÇİZGİYİ GEÇMİYORLAR"
Carlo Ancelotti sözlerini, "İtalya'da derbilerde küfürlere ve şiddete tanık oluyoruz. Barcelona ve Real Madrid arasında da rekabet var ancak çizgiyi geçmiyorlar. Bundan kurtulmalıyız." ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın