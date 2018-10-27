Carlo Ancelotti, İtalya futbolunun sorununu açıkladı!

İtalyan teknik adamı, İtalya futbolunun sorunları hakkında görüş bildirdi.Yetenekli futbolcu konusundan sorun olmadığını dile getiren Ancelotti, "İtalya'da büyük yetenekler yok ama parlak bir geleceğe sahip birçok genç oyuncu var. Burada sorunumuz olduğunu düşünmüyorum" dedi.Stadyumların eski olmasına değinen Ancelotti, "En büyük sorunumuz stadyumlar. Avrupa'da her şey farklı. İnsanlar sadece futbol için stada gitmiyor. Stadyumda vakit geçirmeyi seviyorlar. Restoranlar, eğlence merkezleri var. Stadyumları, aileler için uygun hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.Carlo Ancelotti sözlerini, "İtalya'da derbilerde küfürlere ve şiddete tanık oluyoruz. Barcelona ve Real Madrid arasında da rekabet var ancak çizgiyi geçmiyorlar. Bundan kurtulmalıyız." ifadeleriyle tamamladı.