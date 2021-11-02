Carlo Ancelotti: 'Hazard kendisini hazır tutmalı'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Gareth Bale ve Eden Hazard'ın durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Gareth Bale'in sakatlığını atlattığını söyleyen İtalyan teknik adam, "Bale şu anda işine odaklanmış durumda. Ciddi bir sakatlığı vardı ve bunu atlattı. Henüz takımla birlikte çalışmadı fakat belki 6 Kasım'daki Vallecano maçından önce takımla çalışır. Milli takıma çağrıldı, oynayıp oynamayacağını değerlendirecekler. İyileşip, sahaya çıkarsa mutlu oluruz çünkü maç ritmi edinmiş bir şekilde geri dönecek." dedi.



Eden Hazard'ın kendisini hazır tutması gerektiğini dile getiren Ancelotti, "Hazard iyi antrenman yapıyor. Kendisine sıra geleceğine dair olan inancını yitirmemeli. Oynasa da oynamasa da kendisini hazır tutmalı." ifadelerini kullandı.





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