Carlo Ancelotti: 'Endişelenmeliyiz'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Takım şu anda iyi oynamıyor gibi görünüyor. Bireysel bir sorunumuz yok, kolektif sorunumuz var. İyi savunma yapamıyoruz, kötü organize oluyoruz. Evet, endişelenmeliyiz." ifadelerini kullandı.



İtalyan çalıştırıcı, "Sahada bir eksikliğimiz var. Son 3 maçta tam 9 gol yedik. Bu çok fazla." şeklinde konuştu.



Valverde ile ilgili de konuşan Ancelotti, "Valverde yüzde 100 ile oynamadı. Sırtında bir sorun vardı. Özellikle ilk yarı çok iyi değildi.Daha kompakt olmamız gerekiyor, sahada güçlü kalmalıyız." dedi.



