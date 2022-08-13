İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, emekliye ayrılacağı tarih hakkında konuştu. 14 Ağustos'ta Almeria ile oynayacakları sezonun ilk maçı öncesi konuşan Ancelotti, takımla ilgili detaylar da verdi.



"AYRILDIKTAN SONRA EMEKLİ OLACAĞIM"



Real Madrid'de çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ve her zaman yeni hedeflere odaklandığını ifade eden Ancelotti, "Dünyanın en iyi kulübündeyim. Bu beni her gün motive ediyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Ayrıldıktan sonra emekli olacağım" ifadesini kullandı. Ancelotti'nin Real Madrid ile olan kontratı 2024 tarihinde sona erecek.



5 BÜYÜK LİGDE ŞAMPİYONLUK YAŞADI



Madrid ile kariyerindeki 22. kupayı kaldıran Ancelotti, 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçtmişti. İtalyan çalıştırıcı daha önce Milan ile Serie A, Chelsea ile Premier Lig, PSG ile Ligue 1 ve Bayern Münih ile de Bundesliga şampiyonluğu tatmıştı.



MILAN'DA TERİM'İN YERİNE GELMİŞTİ



Bilindiği üzere Ancelotti, kariyerine Reggiana'da başladı. Daha sonra sırasıyla Parma ve Juventus'u çalıştırdı. Fatih Terim'in yerine 2001'de Milan'ın başına geldikten sonra 2009'a kadar burada görev aldı. Ancelotti'nin daha sonra çalıştırdığı ekipler şöyle:



2009-2011 Chelsea

2011-2013 Paris Saint Germain

2013-2015 Real Madrid

2016-2018 Bayern Münih

2018-2019 Napoli

2019-2021 Everton

2021-2022 Real Madrid





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