Carlo Ancelotti'den Xavi yorumu!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona'nın yeni Teknik Direktörü Xavi Hernandez ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Ancelotti yaptığı açıklamada, "Barcelona hakkında konuşmak istemiyorum. Zor bir durumda olduklarını biliyorum ve bunu çok kez söyledim. Onlara bir kulüp olarak çok saygı duyuyorum. Xavi'ye de saygı duyuyorum." dedi.



Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Xavi'ye en iyisini diliyorum. Barcelona'nın herhangi bir sorunu olup olmadığını kişisel olarak söyleyemem ama bu zor durumdan çıkmak için fazlasıyla yeterli kaliteye sahipler." şeklinde konuştu.



Barcelona'nın şampiyonluk yarışına döneceğini düşünen Ancelotti, "Barcelona'dan 10 puan uzakta olmamız sürpriz ama sezon çok uzun olduğu için Barcelona'nın şampiyonluk yarışına kolayca geri dönebileceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.





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