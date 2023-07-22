Carlo Ancelotti'den Vlahovic'e telefon

Transfer piyasasının iyice kızıştığı günlerde Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.



ANCELOTTI'DEN FLAŞ TELEFON



İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Juventus'tan ayrılması gündemde olan Dusan Vlahovic'i telefonla aradı ve oyuncu ile temasa geçti.



BİLGİ ALDI



Haberde, bu görüşmede herhangi bir teklifin yapılmadığı kaydedilirken İtalyan teknik adamın sadece oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.



Juventus'un yaklaşık 90 milyon euro bonservis bedeli beklediği 23 yaşındaki Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 14 gol 4 asistlik performans sergiledi.







