Carlo Ancelotti'den Vlahovic'e telefon

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic'e telefon ederk oyuncu hakkında bilgi aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Carlo Ancelotti'den Vlahovic'e telefon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2023 17:35
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 17:36
Transfer piyasasının iyice kızıştığı günlerde Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ANCELOTTI'DEN FLAŞ TELEFON

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Juventus'tan ayrılması gündemde olan Dusan Vlahovic'i telefonla aradı ve oyuncu ile temasa geçti.

BİLGİ ALDI

Haberde, bu görüşmede herhangi bir teklifin yapılmadığı kaydedilirken İtalyan teknik adamın sadece oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Juventus'un yaklaşık 90 milyon euro bonservis bedeli beklediği 23 yaşındaki Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 14 gol 4 asistlik performans sergiledi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery