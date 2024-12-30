Carlo Ancelotti'den Roma açıklaması!

Carlo Ancelotti, Roma'nın başına geçmesiyle ilgili söylentiler hakkında konuştu.



Geçtiğimiz günlerde, İtalyan kulübünün sezon sonunda 65 yaşındaki teknik direktörü kadrosuna katmak istediği yönünde bilgiler ortaya çıkmıştı.



İtalyan teknik adam, bu iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Ancelotti, "Şu anda Roma hakkında çok konuşuluyor, ancak burada çok mutluyum. Real Madrid'de mümkün olduğunca uzun süre kalmak için çalışıyorum. Ranieri benim arkadaşım ve çok iyi işler yapıyor, onun adına çok mutluyum."



"ROMA'YA ÇOK BAĞLIYIM"



"Elbette Roma'ya çok bağlıyım (Ancelotti 1979-1987 yılları arasında Roma'da forma giydi), orayla her zaman güzel anılarım oldu, ancak sözlerle eylemler arasında koca bir deniz var. Şimdilik burada mutluyum ve geleceğimi düşünmüyorum."



"MADRİD'DE HER ZAMAN YENİ BİR HEDEF VAR"



"Madrid'de döngü asla tamamlanmaz, şimdiden yeni bir hedef var: İspanya Süper Kupa. Bu aslında iyi bir şey çünkü motivasyonu yüksek tutuyor. İki yıl daha kontratım var, ancak bu kontrat feshedilebilir veya uzatılabilir" yorumunu yaptı.



ANCELOTTI YÖNETİMİNDE REAL MADRİD



Bu sezon Carlo Ancelotti yönetiminde La Liga'da 18 maç sonunda 40 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta topladığı 9 puanla 20. sırada bulunuyor.



