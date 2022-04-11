Carlo Ancelotti'den Haaland sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Chelsea Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç önesi konuştu.



Takımın Karim Benzema'ya bağımlı olduğu şeklinde gelen bir soruya yanıt veren İtalyan teknik adam, bunu inkar etmediğini ve durumdan memnun olduğunu söyledi.



"BENZEMA'YA BAĞIMLIYIZ"



Ancelotti açıklamasında, "Benzema'ya bağımlıyız, durum böyle. Bunu inkar etmeyeceğim. Karim'e bağımlı olduğumuz için mutluyum. Bu bir gerçek ve iyi bir şey" dedi.



"HAYIR DİYEMEYECEĞİM TEK TAKIM"



Real Madrid'in hayır diyemeyeceği tek takım olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Eğer başka bir takımdan teklif gelseydi, Everton'da kalırdım, İngiltere'deki durumum iyiydi. Real Madrid, sezon sonunda mutlu sona ulaşırsa, ben de şu anda olduğu gibi mutlu olurum" şeklinde konuştu.



"KULÜPTE ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"



İtalya Milli Takımı için konuşan deneyimli teknik direktör, "Bazen, milli takıma gitmeyi düşünüyorum. Bu düşünce günden güne hoşuma gidiyor. 2018'de İtalya'ya gidebilirdim. Ama kafamdaki düşünceyi değiştirene kadar milli takıma gitmeyeceğim. Yılda 3 kez çalışmaktan hoşlanmıyorum. Eğer çalışma arzumu günden güne kaybedersem, o zaman dururum. Tabii ki 1994 Dünya Kupası'nda teknik ekipte olmak harika bir deneyimdi ama ben kulüpte çalışmayı seviyorum" açıklamasını yaptı.



Casemiro'nun performansı sorulan Ancelotti, "Casemiro'nun birikmiş tecrübesi ve kişiliği var. O, takımımızın önemli bir parçası ve gelecekte de öyle olacak. Dünyada onun yaptığını yapabilecek çok az kişi var" sözlerini kullandı.



"HAALAND, NE SORU AMA!"



"Chelsea turu geçmeyi deneyecek" diyen deneyimli hoca, Benzema ve Haaland'ı bir arada oynatmak ile ilgili gelen soruya ise, "Ne soru ama! Buna cevap veremem. Sadece Benzema'nın modern bir merkez forvet oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Benzema, bir merkez santrforun nasıl oynaması gerektiğinin mükemmel bir temsilidir" değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk ile ilgili gelen soruya yanıt veren İtalyan hoca, "Kimse şampiyon olabileceğimizi söyleyemez. Bu turnuvada taktiklerin de ötesinde birçok şey mevcut" diye konuştu.



Son olarak "Mesajınız var mı?" şeklinde soru yöneltilen Ancelotti, "Bu tarz durumları oynamayı bilen bir takıma sahip olduğum için çok şanslıyım. Kesinlikle Chelsea maçına rahat çıkmayacağız. Mutlu bir ekibiz ve önümüzde ne olduğunun farkındayız" dedi.





İLGİLİ VİDEO