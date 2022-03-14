La Liga lideri Real Madrid, her geçen gün şampiyonluğa yaklaşırken, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti bu şampiyonlukla birlikte 5 büyük ligde de şampiyon olan ilk teknik direktör olacak.



Daha önce İtalya'da AC Milan, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Paris Saint Germain ve Almanya'da Bayern Münih takımları ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, İspanya'da da Real Madrid ile şampiyon olarak beşliyi tamamlamak istiyor.



La Liga'nın zirvesinde bulunan 1 maçı eksik Real Madrid'in, takipçisi Sevilla ile arasında 7 puan fark bulunuyor.





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