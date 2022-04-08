Carlo Ancelotti: 'Benzema her zaman en iyisi olacak'

Real Madrid'de Carlo Ancelotti, birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulunurdu.



Mbappe ve Haaland gibi oyuncuların takıma katılması durumunda Benzeman'nın performansıyla ve takımdaki geleceğiyle ilgili gelen soruya tecrübeli teknik adam, "Gelecekte Karim'in takım arkadaşı kim olursa olsun, kulübün en önemli isimlerinden biri olmaya devam edecek." dedi.



"BENZEMA MUTLU OLURDU"



Karim Benzema'nın Van Basten'e benzetildiğiyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Bir oyuncuyu eski dönemlerden isimlerle karşılaştırmak çok zor. Bence Benzema Van Basten ile karşılaştırılmaktan, Van Basten de Karim ile karşılaştırılmaktan mutlu olur." açıklamasında bulundu.



"4-3-3 EN İDEAL SİSTEM"



Takımda oynattığı sistem ile ilgili de konuşan Ancelotti, "4-3-3 sistemi sahip olduğumuz oyuncular için en ideal sistem. Üç orta saha oyuncusunu değiştirmeyeceğim çünkü çok önemliler. 4-4-2 sisteminde Vinicius'a defansif anlamda çok iş düşebilir." şeklinde konuştu.



"BALE İYİ BİR ŞEKİLDE VEDA ETMELİ"



Gareth Bale'in takımdaki geleceğine de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Gareth, Galler'de gördüğümüz gibi çok iyi gidiyor. Ve bu performansını takımıyla birlikte burada da göstermek istiyor. Bale'in Madrid'e iyi bir şekilde veda etmesi adil olur." ifadelerini kullandı.



Son olarak takımla ilgili de genel bir değerlendirmelerde bulunan Carlo Ancelotti, "Bu takım şimdiye kadar verebileceğinin en iyisini verdi. Daha iyisi yapılabilir mi bilmiyorum ama iyi bir pozisyondayız. Pastayı yaptık, şimdi üzerine krema koymamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.





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