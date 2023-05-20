Carlo Ancelotti: 'Benzema'dan şüphe etmek mantıklı değil'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti Şampiyonlar Liginde yarı finalde elenmeleri ve La Liga'da Barcelona'nın şampiyonluğu ardıdan basın mensuplarına, geride bıraktıları sezon hakkında ve oyuncuları hakkında açıklamalar yaptı.



İtalyan teknik adam sezonun notunu, "Daha iyi yapılabilirdi, ama iyiydi. Elbette ligden memnun değiliz ama diğer müsabakalarda sonuna kadar mücadele ettik... sonuç olarak 3 kupa kazanabildik'' diye belirlerken gelecek sezonda takımın başında olacağını belirtti.



''ACI VEREN BİR ELEME OLDU''

Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e 4-0'lık sert bir mağlubiyet ile elenmeleri hakkında ise "Acı veren bir eleme olduğu açık ama yarı final olduğunu unutmamıza gerek yok. Bir final daha oynamaya yaklaştık, olmadı yaralandık.. ama bazen bu sizi daha iyi yapan bir takım yapabilir. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne bakmalıyız." dedi.



''KADRO OLARAK GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ''



''Cevap vermek benim için zor ama veriyorum... Geçişin gelecek sezona başlamayacağını düşünüyorum. Ben gelmeden önce harika işler yapan bu takım 2018'de Cristiano'nun çıkmasıyla parça kaybetmeye başladı. Oradan çok kaliteli gençler gelmeye başladı. Tüm oyuncuların yerini muazzam kalitede futbolcular alır.Vinicius iki yıl sonra tartışılmaz bir başlangıç yaptı, Camavinga içeri girmeye başladı, Rodrygo yedek kulübesinden... Geçişin gelecek sezona başlaması gerekiyor gibi görünüyor, ancak çoktan başladı. Gençler daha çok öne çıkacak. O gün Modric, Benzema, Nacho, Carvajal'ı durduracak''.



BENZEMA'DAN ŞÜPHE ETMENİN ANLAMI YOK

Ancelotti, takım kaptanı Benzema hakkında yapılan eleştirilere ise "Benzema'dan şüphe etmenin bir anlamı yok. Kötü bir oyun oynadı ama sadece kendisi değil. Ve o hala bu kulübün bir efsanesi. Çarşamba günü takım iyi değildi, sadece Karim değil. "Gelecek sezon hakkında konuşmanın zamanı değil. Kulüple konuştuk ama şu anda sadece Çarşamba günü olanları değerlendiriyoruz... ve daha önce. Son iki sezonda. Zaten gelecekten bahsediyoruz, ama henüz zamanı değil. Manchester maçı çok kötüydü ve yaralandık. O zamana kadar çok güzel bir sezondu. Ve bir önceki unutulmaz sezonda...'' şeklinde cevap verdi.



''FERLAND MENDY'NİN KALMASINI İSTİYORUM''

63 yaşındaki teknik direktör, takımdan ayrılması gündemde olan Mendy için, ''Açıkçası onun gelecek sezon kalmasını istiyorum. Geçen sezon yüksek düzeyde savunma sağlamlığı gösterdi ve şimdi iyileştiği için tekrar önemli olacak. Çünkü öyle. Sakatlığıdan iyi şekilde döndü'' ifadelerini kullandı.



Carlo Ancelotti'nin Real Madrid ile sözleşmesi 2024 yılında son buluyor.













