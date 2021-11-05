Carlo Ancelotti: 'Ben, Bale'in babası değilim!'

Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle ağustos ayından bu yana forma giyemeyen Gareth Bale için teknik direktör Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.



Bale'nin neden milli takıma gönderildiği sorusuna yanıt veren İtalyan teknik adam, "Bu konuda doktorlardan izni var. Galler'e Bale'nin oynayamayacağını söyleyemezdik, çünkü forma giyebileceğine dair somut veriler var." dedi.



Bale'ye karşı neden korumacı bir tavır sergilediği sorulan Ancelotti, "Öncelikle ben onun babası değilim. Bale, son zamanlarda çok iyi değildi ama onun Real Madrid için yaptıkları unutulmasın. 2014'te Şampiyonlar Ligi'ni ve İspanya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı oldu. Taraftarlar bunları unutmamalı." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, ayrıca, "En iyi zamanlarında değil belki ama ona inanmak zorundayız. Milli takım arasından döndükten sonra oynamayı hak ederse, oynayacaktır" açıklamalarında bulundu.





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