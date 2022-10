Carlo Ancelotti: 'Barça oyunu bana göre değil'

La Liga'da 16 Ekim Pazar günü Barcelona ile karşılaşacak olan Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Maçın öneminin farkında olduklarını söyleyen Ancelotti, "Her zaman olduğunu gibi bu maçın insanlar için ne kadar önemli olduğunu bilerek sahaya çıkmalıyız. İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip. Ancak bu maça diğerlerinden farklı bir şekilde hazırlanmadık. Tek yapmamız gereken maç saatinde sahada duygularımızı daha yoğun yaşamak ve bunu kendi lehimize yapmak." dedi.



Maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz olan oyuncular için konuşan Carlo Ancelotti, "Courtois iyi durumda ancak takımla birlikte çok az antrenmana çıktı. Şu anda tam anlamıyla fit olduğunu söyleyemem. Maç saatine kadar durumunu takip edeceğiz ancak şimdilik sadece antrenman yapması gerekiyor. Rüdiger'de ise herhangi bir sorun yok. Kendini gayet iyi hissediyor. O, tam bir savaşçı ve maç için oldukça sabırsız durumda." ifadelerini kullandı.



Rakipleri Barcelona hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "İki takımın da kendilerine has karakteristik oyunları var. Bizim, onların aksine ikinci yarıları daha iyi oynadığımız doğru ancak bu maçı etkiler mi emin değilim. Futbolu yeniden icat etmeme gerek yok. Geçtiğimiz yıl PSG gibi maçlarda oynadığımız gibi bir bütün halinde oynamalıyız. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde biraz sıkıntı çekse de ligde sadece 1 beraberlik aldı. Tarihlerine bakarsanız Barcelona'nın hep bu tarz bir oyun anlayışı izlediğini görürsünüz. Taraftarları da bunu seviyor ve bununla başarılı oluyorlar. Bana sorarsanız sadece bir oyun anlayışına sahip olmak çok da doğru değil. Elinizdeki oyuncular her yıl değişebiliyor ve ben her zaman oyuncuları rahat ettirmekten yanayım." sözlerini sarf etti.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ